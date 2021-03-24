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MIRROR 5月騷門票明開售 Jer與Lokman盼加場還「債」

2021-03-24 列印
■Jer（前排右）和Lokman獲大批Fans捧場。
■MIRROR將於5月在九展舉行演唱會。
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　　人氣男團MIRROR成員楊樂文（Lokman）及柳應廷（Jer），昨日齊出席公開活動，吸引眾多Fans前來捧場。談到MIRROR將於5月6日起在九展舉行3場演唱會，Lokman說：「我們的技癢度已爆燈，可能屆時比Fans更興奮！」Jer就笑說：「我們會不斷嗌Encore！」

　　MIRROR演唱會門票將在明天公開發售，Lokman希望不要出現網絡大塞車致售票Server當機，Jer則說：「（黃牛黨）唔好搞我哋喇！因為一半入座率，飛數不多，很多親戚朋友要留飛，一身街數，希望加場啦！」Lokman笑言要扮慘婉拒訂飛！

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