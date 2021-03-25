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金城武低調返台拍廣告 粉絲瘋狂留言讚「零走樣」

2021-03-25 列印
■男神金城武新廣告出街，一眾粉絲感覺驚喜。
■久未露面的金城武，獲粉絲大讚沒有老。
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　　男神金城武原來早前低調返台灣為手機遊戲拍攝廣告，廣告前日亦正式於網上曝光。而廣告硬照亦流出，粉絲們見到偶像的新廣告出街，隨即瘋狂留言，「真的好久不見！他還是跟以前一樣帥」、「仙人每次下凡必有軒然大波」。

　　台灣傳媒報道，金城武低調返台，除了拍攝廣告，亦有跟家人朋友見面。製作公司拍攝時準備了肉圓、米糕、麵線、甜不辣等台灣美食，讓金城武吃得非常開心。到拍完廣告要離開時，金城武竟還希望吃完晚餐才收工，令工作人員啼笑皆非。

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