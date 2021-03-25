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《黑寡婦》延至7月公映　串流平台Disney+同步上架

2021-03-25 列印
■《黑寡婦》上映日期延至7月，會在Disney+同時上架。
■愛瑪史東主演的《黑白魔后》將於5月28日上映。
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　　由史嘉莉祖安遜擔正的漫威新作《黑寡婦》，原定去年5月上映，受疫情影響，延期至今年5月，昨日迪士尼再宣佈押後至7月9日上映，同時會於串流平台Disney+上架，北美用戶要額外支付30美元（約234港元）才能收看。金像影后愛瑪史東主演的《黑白魔后》則搶先5月28日開畫，同樣採取戲院及串流同步方式。

　　《黑寡婦》延期，導致原本7月開畫、梁朝偉及楊紫瓊有份主演的《尚氣與十環幫傳奇》要讓路到9月3日，但只會在戲院上畫。由《以你的名字呼喚我》Armie Hammer與「神奇女俠」姬嘉鐸主演的《尼羅河謀殺案》，則因Armie爆出食人及性虐等醜聞，將押後至明年2月11日才上畫。

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