﻿涉酒駕炒車案 拒提供血液樣本罪脫 楊明推翻已承認兩罪 獲保釋5.11重審

原名林明樂的楊明，去年8月駕車在山頂馬己仙峽道撞壆後涉酒駕被捕，被控三項罪名「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」的他否認首項控罪，早前已承認第二及第三項控罪。昨日於東區裁判法院續審，楊明首項罪名獲判不成立，其餘兩項已承認控罪原須即時還押至4月14日才判刑，但辯方律師團隊申請推翻該兩項認罪，法庭准楊明保釋於5月重審。



裁判官鄧少雄昨日在庭上，接納辯方解釋被告楊明於案發時未能理解當時資訊，裁定楊明被控的「拒絕提供血液樣本作酒精測試」罪名不成立。



楊明早前在庭上已承認兩項控罪，他的代表律師清洪以案中沒人受傷為由，及案件已對被告影響很大，形容被告背景優秀，望可酌情減刑。惟裁判官指意外中沒人傷亡只是幸運，重點是被告之駕駛態度，直指被告有前科已曾涉醉駕，不認為被告背景優秀，故宣判被告須還押，等候聽取被告的背景報告，至4月14日判刑。



宣判一刻，楊明步入犯人欄，一名庭上聽審的女子當場爆喊，楊明的女友莊思明則顯得平靜；另有人拍手歡呼，爆喊女子步出庭外即與對方爭吵。



由另一法官重新審理



其後峰迴路轉，楊明的律師團隊向法庭承認向被告提供錯誤訊息，令其誤以為不會因不小心駕駛控罪接受任何監禁式刑罰，因而申請推翻之前兩項已承認之「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」控罪，同時表明不再代表被告答辯。裁判官批准申請，安排於5月11及12日由另一法官重新審理該兩項控罪，楊明昨日獲准保釋即時離開法庭，毋須還押上囚車。



楊明和莊思明其後十指緊扣步出法院，並停步讓傳媒拍照，楊明神情變得輕鬆並揮手，問到為何推翻兩項已承認控罪時，他未有回答，只叫包圍採訪人士小心，未有回答提問即上車離開法院。



