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﻿「林鍾一戰」最貴門票3萬蚊

2021-03-25 列印
■陳嘉倩有機會見證「林鍾一戰」。
■鍾培生和林作將於9月舉行拳賽。
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　　網民熱話、鍾培生和林作的「林鍾一戰」擂台拳賽將於9月18日在九展舉行，雙方日前舉行記者會碰頭火藥味濃，其後不時在社交網分享備戰情況。

　　拳賽擬安排1800名入場觀眾，門票價由1200元至最高3萬元！鍾培生估計製作費和宣傳達900萬元。據悉，樂隊LMF及側田將做表演嘉賓，「網民女神」陳嘉倩或會重操故業，即場報道拳賽情況！

圖：資料圖片
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