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﻿粉碎分手傳言 霆鋒抵京即會王菲

2021-03-25 列印
■屢傳「分」訊的霆鋒和王菲，久未一起露面。資料圖片
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　　王菲與男友謝霆鋒早前再度盛傳分手，有指王菲已有新歡Ryan，兩人被指「出雙入對」如孖公仔，有內地傳媒日前拍到據悉是霆鋒在北京離開機場後，直赴王菲寓所過夜的照片，粉碎兩人分手的傳言。

　　另外，王菲的前夫李亞鵬日前爆出欠債官司敗訴，更有疑似求饒的錄音流出，他日前就被攝得與母親及女友海哈金喜外出用膳，而他和王菲所生的女兒李嫣與海哈金喜未見有交流。
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