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﻿福原愛視像提離婚 江宏傑淚灑人前

2021-03-25 列印
■福原愛被揭瞞夫私會猛男後否認偷食。
■現年32歲福原愛和同齡的江宏傑在16年結婚，成為乒壇佳話。
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　　日本乒乓球退役國手福原愛上月被踢爆背夫在橫濱約會靚仔猛男，其夫江宏傑身在台灣否認婚變。

　　昨日有台媒報道指，今年初返日的福原愛在農曆年期間，透過視像通話向江宏傑提出離婚，令江大受打擊，幾度在工作人員面前落下男兒淚。江曾嘗試挽留福原愛，其後竟爆出老婆疑偷食新聞。江宏傑所屬的公司發言人昨表示：「關於夫妻間的私事希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理，謝謝大家。」
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