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﻿「最強Body」橫野堇 疑一女侍兩尊尼藝人

2021-03-25 列印
■橫野堇有「最強BODY」封號。
■橫山裕與橫野在京都密會。
■福本大晴與橫野於大阪度春宵。
■索模池田美優名花有主。
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　　兩位日本性感女神橫野堇及池田美優，昨日分別被當地傳媒踢爆緋聞！

　　現年20歲、有「最強Body」索爆封號的NMB48成員橫野堇，被爆料指日前與尊尼組合關8的39歲成員橫山裕，在京都的高級酒店過夜，上周則和另一位尊尼藝人、21歲的福本大晴在大阪約會開餐，其後齊到便宜商務酒店「爆房」，翌日下午才先後離開。

　　另外，22歲索模池田美優，則被揭與已離開尊尼的大倉士門同居，兩人去年曾同日宣佈感染新冠肺炎。圖：網上圖片
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