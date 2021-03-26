首度合作主持《是滴是友》 ﻿廖碧兒林曉峰﻿﻿揀對象要搵酒友﻿

廖碧兒（Bernice）和林曉峰（阿Lo）最近首度主持 ViuTV《是滴是友》，一齊講飲講食，雖然之前未有正式合作，但一見如故。阿Lo大讚有品酒師資格的Bernice將酒與地道美食配搭有驚喜，亦經常攞靚酒出來任飲，而Bernice認為同朋友歎酒最開心。講到兩人都單身，他們都認同揀對象如果是酒友會更好，因酒已是生活一部份。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致服裝：Marina Rinaldi



阿Lo坦言拍攝初期以為跟Bernice合作好耐，但原來只一齊開過兩次Live，「做嘢見好多女artist好少見好似Bernice咁樣感覺，同佢可以傾到偈，有啲真係傾唔到偈，佢感覺好friendly。」原來早前兩人開Live也跟酒有關，Bernice說：「疫情開始後，我開始做啲飲食Live，幫吓啲朋友同埋酒商，仲有啲餐廳，啱啱有朋友話佢（Lo）得閒，佢又鍾意飲同食，佢就嚟幫手拍。」



節目中，Bernice介紹的不一定是貴酒，她解釋，「有時真係唔使好貴嘅酒仲啱，因為貴嗰啲好複雜太多層次，中餐好多香料好多汁。」而每次配搭阿Lo都大讚有驚喜，「有啲嘢食係唔會襯酒，譬如臭豆腐我真係冇諗過襯白酒。」他更笑言最欣賞Bernice夠闊綽，「最重要係開佢嗰啲紅酒白酒同埋香檳嘛！我哋做完慶功嗰啲酒呀，我哋都唔知幾開心！」Bernice覺得同朋友分享不會計較，「我好鍾意睇佢哋反應，鍾意唔鍾意唔緊要，我鍾意同人分享，我自己收埋咁多酒冇用。」



Bernice與富二代盧啟賢（Calvin）兩年前分手後，早前有傳復合最終兩人否認其事；而阿Lo去年跟康子妮承認離婚。兩位愛酒之人現在都單身，問到他們揀對象是否首先要鍾意酒，Bernice說：「又唔係，但要識喺酒世界入面溝通，因為酒唔單止係酒，有旅行好多方面，仲包括lifestyle。」而阿Lo亦肯定話：「梗係啦！但大家坐埋一齊，唔一定要飲酒，有養狗識煮嘢食，其中一樣係咁樣係會多咗話題，我諗係信任好緊要，做朋友好搵對象都好，信任好緊要。」



