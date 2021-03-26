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趙婷《浪跡天地》再下一城　膺「監製工會獎」最佳監製

2021-03-26 列印
■趙婷執導的《浪跡天地》奪「監製工會獎」的最佳電影監製。
■《后翼棄兵》奪最佳迷你劇集監製。
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　　被視為奧斯卡指標的《美國監製工會頒獎禮》，昨日公佈結果，由於疫情關係，改以視象形式舉行。由華裔女導演趙婷執導、兩屆金像影后法蘭絲麥杜文主演的《浪跡天地》已橫掃多個頒獎禮，昨日在「監製工會獎」再下一城，奪得最佳電影監製，由於「監製工會獎」過去31年得獎的電影，有21部於奧斯卡都奪得最佳電影，命中率十分高，所以今次《浪跡天地》亦被睇好會奪奧斯卡最佳導演及最佳電影。最佳動畫監製就由彼思的《靈魂奇遇記》奪得。

　　電視劇方面亦全屬大熱勝出，Netflix人氣劇集《王冠》奪得最佳劇集監製，另一話題劇《后翼棄兵》，亦獲頒最佳迷你劇集監製。

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