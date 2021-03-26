  • 2021年3月26日 星期五
  • 22º
  • 83%
熱門： 新疆棉面癱醫管局陳奕迅蘇玉華

日報新聞 > 娛樂

伍仲衡開騷做足防疫措施

2021-03-26 列印
■右起：海俊傑、伍仲衡、羅敏莊和黃翊展示防疫用品。
■伍仲衡等前晚齊綵排音樂會。
Previous Next

　　音樂人伍仲衡將於本月27及28日假麥花臣場館舉行音樂會，前晚聯同羅敏莊、黃翊及海俊傑綵排。伍仲衡透露，音樂會做足消毒及防疫措施，演出者及台前幕後必須在演出前進行檢測，歌手每人有專用咪高峰，入場觀眾亦會獲派防疫包。全場以噴霧式消毒槍徹底消毒，入場人士須經過感應測溫裝置及噴霧消毒。

　　伍仲衡指音樂會全世界都可收看，網上直播收費180元，有很多嘉賓、非常抵睇，屆時更有神秘嘉賓，問到是否周慧敏，他就大賣關子稱起望藉音樂會帶給大家集體回憶和正能量減壓！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd