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岑珈其奉旨入花叢享眼福

2021-03-26 列印
■Erena So化身性感爆燈的「不知火舞」！
■前排右二起：岑珈其和趙善恆等齊拍攝新片。
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　　岑珈其和趙善恆（恆仔）前晚齊到酒吧拍攝新片《#PTGF出租女友》，他們與Erena So等20多位Cosplay達人合作，當中不乏性感造形上陣，可說是有眼福！

　　岑珈其表示開工前已向老婆「申報」，若要演恆仔的角色相信不會獲准！問恆仔是否有激情戲份？他卻支吾以對，岑珈其即自爆大家都有除衫及着衫的鏡頭！

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