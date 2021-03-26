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演唱會門票極速售罄　 MIRROR積極考慮加場

2021-03-26 列印
■MIRROR將於5月舉行演唱會。
■Jer（柳應廷）在社交網為搶飛粉絲打氣！
■鄭中基在海報中重現多個經典角色。
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　　人氣男團MIRROR成軍兩周年演唱會將於5月6至8日假九展舉行，門票於昨早10時公開發售，「鏡粉」群起撲飛致售票網絡大塞車，很多人呻未能登入售票網，開售後約一小時，三場演唱會門票已售罄，撲空「鏡粉」紛到MIRROR的社交專頁吐苦水！MIRROR專頁出Post表示：「知道仲有好多希望支持MIRROR嘅朋友未買到飛，我哋正積極考慮加場」！花姐、Anson Lo、Anson Kong、Ian等紛在社交網呼籲不要買黃牛飛！

鄭中基海報滿玩味

　　另外，鄭中基將於4月24及25日假中環海濱活動空間，舉行包括有自駕入場欣賞及傳統設置座位的演唱會，門票將於今日公開售票。鄭中基在演唱會海報上更化身多個漫畫版動漫及電影角色，玩味十足！

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