﻿Dry足六年 帶女食Tea勁過電 43歲伍允龍力溝 C Cup金融小花

現年43歲的「大隻打仔」伍允龍（Philip）自15年跟拍拖8年的鍾嘉欣分手後，先後因拍無線劇與劉佩玥及江嘉敏傳緋聞，可惜兩女最終情歸他處，不過，單身6年的他近日似乎脫單了！早前《頭條日報》記者撞破Philip與年約28歲的金融小花Annissa Choi到銅鑼灣食Tea，席間兩人細聲講大聲笑，男嘅出力狂冧女，有樣有胸嘅女方就心心眼嗒晒糖，大家都好有Feel喎！



感情一直交白卷的伍允龍終於有着落，當日下午約5時，Philip相約較他年輕近廿年、在金融科技公司任職高級銷售助理的Annissa Choi，到利園COVA撐枱腳。當日Annissa都好戰鬥格，一身Sporty Look的她穿上白色長袖Tee，貼身剪裁令雙峰超「凸」出，目測估計達C Cup。起初Philip充當聆聽者，合埋口耐心聽女方一輪嘴狂講，其間對住靚女心花怒放的他，仲忍唔住一路咪咪嘴笑，酒窩幾乎冇消失過。待對方講飽後，Dry足6年的Philip出盡奶力冧女，其間七情上面、郁晒手地發表偉論，記者隔住塊玻璃都戥佢哋緊張！



手仔Touch Touch



伊人都明顯好受落，一時擘大眼無辜樣托腮，一時又頭側側含情脈脈望實Philip，互相嗒糖；之後Philip再拎出手機，與Annissa頭貼頭一齊睇片，唔知播緊咩咁得意呢？o氹到女方化身人肉Emoji不時驚訝掩嘴兼哈哈大笑，他仲乘機Touch吓Annissa手仔，來個肌膚之親，睇嚟Philip都唔係咁木獨啫！傾咗超過半小時先埋單，Philip隨後Gentleman地陪女方行去南華會，沿途Annissa繼續講，Philip就好避忌，刻意行到離行離罅，還不時望吓途人。將Annissa送到目的地冇耐，Philip一邊行返去地鐵站一邊低頭撳電話，估計都係同女方難離難捨，繼續Message中，恭喜定Philip先。



採訪：梁志明



