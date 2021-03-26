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﻿新女瓣瓣掂

2021-03-26 列印
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  翻查網上資料，金融小花Annissa Choi年約28歲，畢業於香港大學工商管理學學士（會計及財務），目前於全球最具價值之一的私人持股金融科技企業任職Senior Sales Support Associate，過去曾於公關公司做PR，間中也會擔任活動司儀；同時，她是楊鐵樑爵士英語大使計劃的總幹事，難怪英文講到「lark lark」聲！據其社交網簡介，Annissa又識跳Jazz、Hip Hop及阿根廷探戈，且興趣是畫國畫、刺繡和中國茶道，真係動靜皆宜。
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