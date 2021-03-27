處男執導電影《不日成婚》 ﻿導演陳茂賢﻿﻿得衛詩雅相助圓夢﻿

將於下月上映、由衛詩雅和陳家樂主演的愛情喜劇《不日成婚》，由編劇出身的陳茂賢處男執導，最初當馬經編輯的他，得王晶賞識親自指導下邊學邊做編劇，由亞視收視極佳的《情陷夜中環》，到13年賀歲片冠軍電影《百星酒店》都出自他手筆，不過他一直有個導演夢，今次終得到衛詩雅（Michelle）相助順利圓夢。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



陳茂賢小時候夢想做馬評人，16、7歲跟恩師馬評人馬恩賜入行，後來加入王晶旗下的馬經當編輯，得晶哥賞識親自教他當編劇，但最初碰過不少釘，「好記得第一次寫TVB內地合拍劇《天下第一》，當時覺得寫咗幾好劇本，以為掂啦！仲唔係明日之星！點知交返嚟得返時、景、同人名，其他嘢都刪晒。」自此他認真學習，狂迷晶哥的手稿劇本，令他成為睇得明晶哥的字其中一人。







入行廿年，近年主力寫喜劇的陳茂賢，當中最難忘的作品，肯定是跟谷德昭導演合作電影《百星酒店》，「呢套戲雲集咗全香港所有做喜劇演員，Ronald（鄭中基）、（吳）君如、毛姐（毛舜筠），真係好難做到，連阿澤（杜汶澤）都一齊，客串有阿葛（葛民輝）、詹瑞文老師，佢哋亦都唔介意戲份多與少嚟玩，仲要飛嚟杭州，我覺得好神奇，亦都成績OK。」







雖然做編劇好玩，但陳茂賢覺得做導演又是另一份滿足感，「做編劇始終要同個導演合作同溝通，佢會加咗佢嘅睇法，我想由零開始所有嘢都係我自己嘅，我想試一次。」最初他本來想拍懸疑片做導演處男作，但去各大公司賣橋不成，反被建議拍最拿手的喜劇，最終由認識很久的衛詩雅促成他當導演機會，「佢成日見到我都會話拍吓我啦！我話返去諗吓就擺埋一邊，到部懸疑片各大公司唔接受，咁索性為Michelle度身訂造個戲，畀咗第一稿佢睇，佢朝早6點打畀我，佢第一句同我講『你黐線㗎！』晨早講啲咁嘢真係想打佢㗎！佢話個劇本好好喎！睇完瞓唔到好興奮，仲話拎番公司。」最終他再親自跟老闆楊受成賣橋成功，終圓了他的導演夢。



