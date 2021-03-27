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《欺詐師》新作終開工　長澤正美海軍Look現身

2021-03-27 列印
■長澤和小手伸也開工拍攝新片。
■東出昌大看來甚風騷。
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　　長澤正美和東出昌大主演的《信用欺詐師JP》系列第3部《英雄篇》，上年因新冠疫情未能到外地取景，要角三浦春馬及竹內結子更不幸先後自殺身亡，劇本要大幅改動；東出昌大就爆出偷食唐田英里佳醜聞，致與渡邊杏離婚，險被Out出該系列。

　　據日本雜誌《週刊女性》報道，《英雄篇》終在日前開鏡，並攝得身穿似是海軍服飾的長澤笑容滿面與小手伸也開工，順帶一提，小手伸也前年曾被踢爆背妻呃女Fans上牀！而東出昌大開工時，亦看來甚風騷。

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