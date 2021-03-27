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新劇戲份沒減少　朱智賢回味「男人味」

2021-03-27 列印
■朱智賢在台上表現自若。
■樂易玲和曾勵珍亦有出席記者會。
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　　朱智賢上年4月被爆背男友謝東閔，與有婦之夫黎振燁在車廂曖昧偷食蛋糕，事後獲謝東閔原諒及陪同出席道歉記者會，沉寂多時獲安排工作。

　　朱智賢昨日亦有亮相《愛美麗》記者會，兩位高層樂易玲及曾勵珍亦有現身，朱智賢稱正學習剪片，問到是否怕戲份被刪剪？她稱自己的戲份沒有減少。提到與曹永廉亦有咀戲，但蕭正楠指曹為「坑渠」，她就笑稱是「男人味」，這次亦是她的熒幕初吻。謝東閔一直都有鼓勵她做運動，重新出發不必想太多。至於會否趁機與兩位高層溝通？她說：「工作要等公司安排，最重要是畀大家知已Ready。」

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