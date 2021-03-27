遺孀難捨愛錫傷感抽泣 唐奕聰安息禮 太極隊友扶靈

太極樂隊鍵琴手、著名音樂人唐奕聰（Gary）本月初因心臟病發猝逝，享年57歲，親友昨日為他舉行安息禮拜，五位太極隊友獻唱詩歌《奇異恩典》及扶靈，難掩哀痛。劉賢德直言很想Gary能醒來；雷有輝表示哭過後要收拾心情，因Gary想他們積極向前行。



唐奕聰（Gary）的安息禮昨於灣仔一教堂舉行，同時進行網上直播。太極五位成員雷有輝（Patrick）、鄧建明（Joey）、劉賢德（HiFi德）、盛旦華(蛇仔)、朱翰博（Ricky）及太極前經理人兼Gary姐夫鄧祖德為Gary的白色靈柩扶靈。禮堂中央擺放Gary微笑遺照，場內放滿家屬、親友致送的花圈。



五位太極成員在安息禮上為Gary獻唱詩歌《奇異恩典》，席間播放多段好友自拍給Gary的說話，以及Gary生前生活和工作片段，配樂為太極歌曲《一生不再說別離》，最後播放Gary生前一段自彈自唱、輯錄他和太太的快樂生活片段。現場也播放Gary最後音樂作品、為荷蘭一教會灌錄的詩歌《為何對我這麼好》。



太投入工作影響健康



Gary的遺孀謝玉霞在台上細訴跟亡夫相處點滴，提到Gary音樂、畫畫及廚藝了得，性格和平、良善，但飲食方面較欠節制，又因太投入工作影響了健康，加上Gary自細有心漏病、身體虛弱，說到老公很愛錫和遷就她時，她一度傷感抽泣。謝玉霞指Gary在前年1月8日曾心臟衰竭情況不樂觀，他當時決志信主，兩星期後康復出院。



Joey在安息禮開始前眼紅紅表示，「剛才見Gary最後一面，OK靚仔。」Patrick說：「多謝大家對他的愛和思念……Gary在另一角度守護我們。」



圈中好友送最後一程



問到身在加拿大的太極成員雷有曜（Albert）可有託他們講說話？Patrick表示Albert的說話早前已在電視台播出，會延續Gary音樂志願。問Gary生前有何心願？Ricky表示：「食嘢！Gary簡單、樂觀，有嘢食就滿足，對音樂要求高。」



至於太極的演唱會，盛旦華表示Gary生前已有所有意念，會繼續做演唱會。至於會否另加成員？Ricky笑稱：「不會，Gary可能小器，留返個位給他，有他的徒弟、朋友幫手。」



到場送Gary最後一程的圈中好友包括許志安、張敬軒、鄭中基、蔡一傑和謝天華等，還有過百歌迷前來送別。安息禮後，太極隊友哀傷地扶靈，遺孀雙眼通紅由親人陪同上靈車，身旁放有亡夫遺照，Gary的靈柩其後移送火葬場火化。