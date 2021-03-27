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Twins今年成軍20載 阿Sa盼明年開紀念騷

2021-03-27 列印
■阿Sa在下月將到內地會合阿嬌。
■阿Sa、魏浚笙（右）及名廚張錦祥（Ricky）等，齊出席開幕活動。
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　　阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）組成的Twins，今年踏入出道20周年，她們原本打算舉行紀念演唱會，但因新冠疫情要作出調動！阿Sa昨日出席一開幕活動時表示，希望能在明年5月前成功開紀念騷，而今年5月18日出道日會推出紀念新歌。Twins有份參演的劇集《女法醫JD》將於年尾播放，阿Sa下月會到內地會合阿嬌，齊準備20周年慶祝活動。

　　阿Sa亦透露，最近忙於拍攝英皇新戲《金手指》，拍完和劉德華的對手戲後感到失落後，主力拍攝和梁朝偉的戲份。問到有否被偉仔的電眼「電暈」？她笑道：「我係去拍戲，唔係去識男仔呀！」
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