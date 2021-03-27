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Eason撐新疆棉 徐濠縈晒木棉花

2021-03-27 列印
■徐濠縈經常分享身穿名牌的生活照。
■Eason發聲明終止與adidas品牌一切合作。
■徐濠縈在社交網分享木棉花相片。
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　　多個著名外國時裝品牌因涉抵制新疆棉，被包括陳奕迅（Eason）等多位中港台藝人群起宣佈終止合作。

　　徐濠縈在老公Eason前日發表聲明，表示即日起終止跟涉事品牌合作相若時間，她在社交網上載木棉花相片。另外，徐濠縈前晚分享相約好友KB（李健宏）和一班四驅車車友，各自駕駛四驅車出來聚會的短片，她在社交網分享自己的四驅車儀表板上，被網民發現似是顯示中指圖案的按鈕。
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