獲兩代《造星》總冠軍撐場 ﻿林二汶拖姜濤手﻿﻿擺明「博懵」﻿

林二汶為慶祝入行20年，前晚在紅館舉行的首場個唱，邀得姜濤和「折骨Ben」趙祥誠擔任表演嘉賓，獲兩代《全民造星》總冠軍齊撐，限聚令下只有五成入座的紅館也叫聲拆天！而二汶亦流露感性一面，向天上的婆婆和好拍檔盧凱彤獻唱時神情感觸，為《全民造星III》學員唱歌時，更忍不住落淚。



林二汶一連兩場紅館騷《The Beginning of Faith Live》前晚揭幕，二汶擔任《全民造星III》導師與成員們建立深厚友誼，獲學員拉隊捧場，當二汶演唱Team A學員的畢業作《True Colors》送給他們時，一度感性落淚。未幾，總冠軍Ben現身，除了大晒舞功，還跟二汶合唱了《People Like Us》和《超友誼》。



而人氣王姜濤出場更是掀全場高潮，姜濤和二汶是今年「叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手」，當姜濤登場時，全場即尖叫震天，二汶笑指自己這個「我最喜愛的中女」要向小鮮肉「博懵」，原本想在安全情況下攬一攬，但還是改為深情對望。雖然姜濤也作出配合，還附加戚嘴角微笑，但被二汶解讀是在冷笑，搞到姜濤怕羞的愈縮愈後。隨後二汶索性拖着姜濤的手合唱《蒙着嘴說愛你》和《非常夏日》，令全場升溫。



二汶的婆婆於今年2月初離世，前晚亦是已故拍檔盧凱彤的35歲生忌，二汶憶述：「有一日我個褲袋『零零舍舍』有張紙巾，同一日收到家人電話叫我到醫院探婆婆，又突然收到落實3月27日的紅館檔期，我跟婆婆說的最後說話，就是『你個孫終於開紅館、好叻、不用擔心』，我亦忽然明白點解當日我個褲袋會有張紙巾！」



