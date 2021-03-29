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高海寧晒高難度瑜伽相吸睛

2021-03-29 列印
■高海寧這張瑜伽相睇到粉絲嘩嘩聲。
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　　高海寧因新劇《童時愛上你》延期拍攝，最近比較清閒，她受籃球巨星高比拜仁的「曼巴精神」影響，改變生活習慣及勤做運動減肥。最新她上載一張瑜伽動作相，身體柔軟度極高，看她從容做出這個超高難度的動作，大家反應都嘩嘩聲，大讚她犀利！

　　高Ling留言：「真的很喜歡做瑜伽，一個小時的高度集中，專注每一個呼吸的頻率，專注每一條肌肉的拉伸，專注保持身體的平衡等等，沒有空間去思考任何亂七八糟的東西！」

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