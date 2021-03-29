高海寧晒高難度瑜伽相吸睛

周六的世界盃外圍賽歐洲區A組，葡萄牙主場被塞爾維亞逼和2:2。今仗葡軍隊長C朗拿度在比賽尾段在窄角度起腳，皮球越過白界後被對手擋出，世界盃未有設立VAR之下，最終球證指入球不成立，「打劫」了葡萄牙的勝仗。C朗為表不公，怒擲隊長臂章洩憤。 上仗僅靠阿塞拜疆的烏龍球險勝1:0的葡萄牙，今仗先有迪亞高祖達梅開二度，其後被塞爾維亞的阿歷山大米祖域和菲臘高斯迪先後破網扳平比數。葡軍隊長C朗拿度在比賽尾段破網，足球過白界逾個半波位後被擋出，但主裁判和旁證卻雙雙指皮球未過白界，加上世界盃仍未有設立VAR和門線技術的關係，最終入球被判不成立。 「詐胡」皮球明顯入白界 C朗隨...

2021-03-29