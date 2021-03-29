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福原愛登「不倫藝人」榜首

2021-03-29 列印
■福原愛被指背江宏傑偷吃，令形象急挫。
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　　日本雜誌《週刊女性》近日舉行「不倫藝人」投票，找來1,000名家庭主婦投票，結果昨日出爐，福原愛以336票壓倒性成為冠軍，第二名則是拿下187票的混血女星Becky，她於16年爆出與已婚「極品下流少女」主唱川谷繪音搞不倫戀；而第三名是獲得112票的男星東出昌大。福原愛上月被雜誌拍到約會高大男子在橫濱約會，以及在酒店及女方寓所過夜，雖然福原愛否認背台灣乒乓球手丈夫江宏傑出軌，但其形象已跌入谷底。

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