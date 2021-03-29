羅敏莊無法接受死訊 鮑起靜哭悼廖啟智：他一生意義非凡

資深演員廖啟智（智叔）日前被揭於去年曾患胃癌而需要停工就醫，最近再度入院，昨晚突然傳來離世消息，終年67歲。智叔的死訊令圈中人震驚，他除了演技備受肯定外，在圈中更是一位零緋聞的好好先生，曾擔任大學講師教導學生的智叔，亦樂意在演出時與後輩分享心得，圈中有不少曾與智叔合作的人都對他讚不絕口。



曾多次與廖啟智合作的鮑起靜（鮑姐）昨晚接到智叔離世的消息，她語帶傷心的表示，剛剛知道智叔離世消息感到好難過，在農曆年期間知道智叔患病，他沒有來參加跑步，心態好唔安樂。鮑姐喊着說：「之前大家為智叔生日拍短片、影相及寫鼓勵說話，希望再同佢見面，原來已經沒有機會！他是好好的朋友，由細到大相識的朋友，看到他在電影界有好好成績，攞咗好多獎，做事好專業、專心，培育好多後輩，教了好多學生，相信他一生人意義非凡及豐盛，希望他的家人節哀順變。」



海俊傑望智叔安息



羅敏莊和海俊傑昨晚為伍仲衡音樂會擔任表演嘉賓，羅敏莊結束表演後知道廖啟智離世的消息後非常激動，她表示曾和智叔合作過幾部電視劇，大讚他是一個好好的前輩，好肯教導後輩，又指結婚時都有邀請智叔，雖然他性格愛靜，不愛出席熱鬧的活動，但他當晚都坐到尾，是一個好好的前輩，問到對上一次是幾時見智叔？羅敏莊眼濕濕地說：「智叔和我老公都有在大學教書，但我老公好口密，無講過智叔的情況，後來消息傳開後，老公才告訴我，但我都尊重智叔愛靜，沒有打搞他，想不到會咁突然，最近太多這些事發生，一個又一個，雖然知道我這個年紀要接受，但我真的接受不到。」並指智叔太太陳敏兒很堅強，希望他們一家人保重。



海俊傑稱剛入行時曾和智叔合作，當年自己甚麼都不懂，他都好肯教導自己，不過大家已多年無見，知道人有一日都會離開，希望智叔安息。



Bosco貼黑白照追憶前輩



對於智叔因胃癌而離世，姜皓文回應說：「一直以為佢會好番，所以好突然！好掛住佢，好懷念同智叔一齊跑步嘅日子。希望佢家人節哀，智叔安息！」



而黃宗澤（Bosco）曾於電影《戰毒》以及《男人唔可以窮》兩度與智叔合作，曾直指與智叔合作是機會難得，Bosco收到智叔離開的消息後亦有感而發，在社交網站上載了一張二人宣傳《男人唔可以窮》時的黑白合照，留言：「敬愛的智叔，跟你合作過是我的榮幸，再見智叔！」



任達華對於智叔離世感到萬般不捨，坦言二人是好熟的朋友。當年在TVB拍了不少電視劇，到出外拍電影如《殺破狼》等。他眼中的智叔將每個角色塑造生命力，這種演員很難再遇上。華哥慨歎人生無常，願他一路好走！他說二人相處多年，拍戲時無所不談，在演戲方面有很多交流，他亦在浸會大學作育英才，所以他的離開是電影界和學術界的一大損失。