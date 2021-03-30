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放寬演唱會入座率限制 ﻿MIRROR粉絲﻿﻿跪求再賣飛﻿

2021-03-30 列印
■MIRROR門票有機會再發售。
■Ben繼續任二汶嘉賓。
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　　人氣男團MIRROR日前宣佈九展演唱會加開兩場，加場門票昨日發售，一眾粉絲早上10時喪撳「F5」搶飛，可惜依然未能成功，昨日政府宣佈放寬演唱會入座率至75%，花姐表示正商討座位安排，令一眾粉絲燃起一點希望。

　　政府昨日宣佈放寬表演場地入座率至75%，令MIRROR的粉絲再度燃起希望，更跪求演唱會能跟從75%入座率安排，讓更多粉絲如願睇偶像開騷，甚至有人希望MIRROR舉行網上直播場次，讓粉絲能夠隔空睇騷！經理人花姐表示正在商討座位安排，有消息會再公佈。

　　此外，林二汶前晚完成一連兩場紅館演唱會，前晚雖沒有姜濤做嘉賓，但繼續有「折骨Ben」趙祥誠，二汶被問到姜濤是否收費貴，故未能任兩場表演嘉賓？二汶否認，指對方當晚無法抽空。

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