﻿發哥城城哀悼故友 廖啟智病逝 陳敏兒現身：我OK呀

兩屆香港電影金像獎「最佳男配角」廖啟智（智叔）前晚因胃癌病逝，終年67歲。智叔死訊傳出後，圈中人震驚之餘亦大歎可惜，紛紛在社交網貼相貼文悼念。昨晨，智叔遺孀陳敏兒現身，她先開車由家中出發往清水灣鄉村俱樂部，再到佐敦一幢醫務大廈，面對傳媒追訪，剛痛失摯愛的她表現平靜，但沒透露智叔的喪禮安排。



一向作風低調的廖啟智病重消息傳開後，其妻陳敏兒也被拍得出入醫院私家病房照顧丈夫，敏兒當時形容丈夫是「A+病人」，好似專業演員一樣積極配合治療，沒料僅相隔一星期，智叔就不敵癌魔離世，終年67歲。



智叔遺孀敏兒昨晨約11時許，從寓所駕車外出，先到附近接載一名女友人，直駛往清水灣鄉村俱樂部。敏兒身穿卡其色上衣和白頸巾、面戴口罩，雖略現疲態但表現平靜。智叔跟敏兒信奉基督教，根據資料所指，智叔於2002年在清水灣鄉村俱樂部進行基督教浸禮。



敏兒未透露喪禮詳情



約下午2時20分，敏兒離開清水灣鄉村俱樂部。問到心情是否稍為平復時？敏兒面帶笑容說：「我OK呀！多謝大家。」她神情從容向記者揮手，還不忘關心問大家吃飯未，着在場記者快去吃飯。當問到會否在該處舉辦追思會？她卻說：「不會啦，辛苦晒。」其後敏兒開車直駛到佐敦一幢大廈，內有不少醫療診所；她下車步入大廈，被問到是否傾談智叔喪禮事宜？敏兒否認：「不是。」



智叔停工治病前仍活躍電影工作，原來田啟文和智叔一直構思開拍電影《翻兜人生》，以提攜想入行的年輕人，原計劃去年底開拍由智叔自導自演，雖然入院後智叔仍為開戲大計跟田啟文保持聯絡，惟大計最終未能完成。田啟文昨表示會繼續完成智叔遺願，有望今年5月後開拍。



智叔驟然離世，與他相識及合作多年的好友無不哀痛惋惜，周潤發是智叔的跑友，發哥對摯友離世感慨回覆：「永遠的懷念，祝願智哥一路好走，敏兒要堅強面對將來。」



跟智叔合作無間的郭富城回應：「知道智叔離世的消息，我非常難過。我同智叔合作嘅電影都多，佢係一個好好嘅演出對手，亦係一個真心熱愛演戲的好演員，非常專業，為人非常君子！」



張家輝也對智叔離世難受：「今年影圈很多朋友相繼離開，在現時的電影業難關襯托下，特別難過！願智叔一路好走！」



祖兒讚智叔「三好」



謝霆鋒則在社交網上載與智叔的合照，留言：「喺您身上我學到好多好多，係一位非常專業認真嘅前輩。希望您一路好走，永遠懷念。」容祖兒也上載當年拍無線劇集《美麗在望》的片段，留言：「永遠懷念你，我的爸爸，智叔。」她大讚智叔是「三好」好演員、好前輩、好人，不捨之情溢於言表。歐錦棠在社交網分享最後一次和智叔合照，跟智叔說在信仰中會在天家相見。



無線為悼念智叔離世，宣佈翡翠台由明天起逢周一至日晚上11時50分安排播映《永遠懷念您 廖啟智：律政強人》，讓觀衆再一睹智叔的精湛演技。