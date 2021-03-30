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﻿傳與男友分手 李佳芯「唔再講」陳炳銓

2021-03-30 列印
■Ali與蔡思貝亮相《Bad Acting》慈善首映。
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        李佳芯（Ali）與蔡思貝等前晚出席紀錄片《Bad Acting》的慈善首映，片中紀錄了他們真實的演藝課堂片段。其中Ali飾演被追數的「債仔」，雖然劇情講她向老公攞錢還債，但全程沒對手，她形容自己似精神病，平時自己會經常對住塊鏡自言自語。傳出與陳炳銓已分手的Ali，被問到最近可有為感情問題勉勵自己？她說：「其實不止侷限感情，人生有好多面。（現在感情狀況？）唔再講！感情不嬲都低調，要時間去處理。」

另外，蔡思貝表示：「初時係純粹上堂心態去做，無諗過登上大銀幕。」她表示片中跟林德信做對手戲，當中會好放肆呈現好多錯處出來，希望突破自己，所以會好搞笑又蝦碌。
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