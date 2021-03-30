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﻿伍仲衡兩場騷均超時 唔介意罰錢

2021-03-30 列印
■伍仲衡與周慧敏在台上表現得老友鬼鬼。
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《伍仲衡搞乜花臣音樂會》前晚在旺角演出尾場，伍仲衡與嘉賓周慧敏十指緊扣合唱，又不時口花花，指若早些認識她的話，她老公就有對手了。當周慧敏被他擁抱時更笑言：「你不要壓扁我（件衫）的波...浪。」笑爆全場。伍仲衡完騷後指兩場演出超時，未知實際罰幾錢，收入應該打和。講到他和周慧敏擁抱又十指緊扣，他稱純粹搞氣氛，指她老公不會呷醋因為好熟。

視伍仲衡為恩師的方皓玟擔任encore嘉賓，伍仲衡讚她靠自己的實力，即使背後沒大公司也默默堅持做自己，音樂會最後兩度encore至0時05分結束。
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