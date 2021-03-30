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﻿無線52年來首次停播奧斯卡

2021-03-30 列印
■無線52年來首次不轉播奧斯卡。
■偉仔與城城的《風再起時》疑因題材敏感被抽起。
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        國際影壇盛事《第93屆奧斯卡金像獎頒獎禮》將於香港時間4月26日早上8時在美國舉行，多年來無線會安排明珠台早上直播頒獎禮。不過今年無線因商業考慮，決定不繼續商討有關播映權，而NowTV、ViuTV、有線及開電視也沒有購買轉播權，即是自1969年以來，52年來首次在香港停播奧斯卡頒獎典禮。

另外，「第45屆香港國際電影節」後日舉行，原定由梁朝偉、郭富城主演的電影《風再起時》是開幕電影之一，昨日突宣佈取消4月1日及4月4日在香港文化中心的兩場放映，大會稱因技術問題。據知《風》片擬涉及敏感題材，送檢時未能獲內地電影局通過，另一部開幕電影《七人樂隊》則如期放映。
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