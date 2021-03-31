撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 髮型：[email protected] Culture
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山聰第一次演爸爸機會給了劉穎鏇，還覺得兩人好有緣，「我哋由《唐人街》開始，佢做我表妹，到呢套做埋我個女，我仲同阿女佢講，好大機會下一套做埋我女朋友，果然之後幾個月監製Jazz（文偉鴻）就搵我哋喺《超能使者》做一pair，你話我哋係咪有緣。」
由口痕跟同樣熱愛跑步的監製黃偉聲提議以此為題拍劇，到現在成事，山聰覺得好感恩，「一個藝人嘅興趣變成生活習慣，再變成一套電視劇，係一個好難得嘅事，呢個真係好感恩，好多謝聲哥畀咗個好好機會我，係一個紀念作。」他坦承跑步絕對影響了他一生，「跑步影響咗我嘅人生、性格、方向，連帶好多嘢令陳山聰o依家成為個好正能量嘅人。」既然跑步帶給山聰好多好處，當然希望囝囝也熱愛這運動，「跑步對我有好深意義，所以我好想有一日可以同阿仔一齊跑，呢個係心願嚟，到時應該好開心。」
自爆冧仔成狂的山聰，坦承有意追多個小情人，「最近真係有呢個念頭，因為我自己都有好多兄弟姐妹，我同哥哥感情好深。第二時阿仔返到屋企都係得自己一個，諗到佢大個想搵個人傾訴，可以好似我咁有難題打畀哥哥，我哋將來百年歸老點呢？！有個人商量好啲，但我老婆就話你得一想二，我哋初初係冇諗住生，但外甥女芯芯出現令我覺得ready做爸爸。（想生女？）呢個係我最想，我生咗個女唔代表我唔錫Jaco，但順其自然啦！睇老婆意思先，佢o依家仲啱啱康復中，等佢調理好先再諗。」