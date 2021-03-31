BTS撰長文籲停止仇恨亞裔人士

亞裔人士在美國受攻擊事件不斷增加，有荷里活明星都加入社交網發起的#StopAsianHate運動，呼籲停止仇視亞裔人。昨日紅爆全球的男團防彈少年團（BTS），亦在社交網上載長文表示關注，並稱他們亦曾受到歧視，「身為亞洲人試過走在街上無緣無故被罵，受到鄙視！」他們又指，相對起現在，他們遇到的事是微不足道，但亦令他們感到受辱及被奪走了自尊心！



另外，BTS的節目《Let's BTS》昨晚亦播出，主持人申東燁問到他們早前獲提名格林美獎，但最終未能獲獎的感受，隊長RM直言感到很可惜，但亦承認太過心急，能夠在格林美上表演已感到很榮幸。



