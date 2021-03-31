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廖啟智兩子熱愛音樂作風低調

2021-03-31 列印
■呂良偉發文指與智叔的情誼永存人間。
■智叔大仔曾眾籌出唱片。
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　　廖啟智日前因胃癌病逝，終年67歲，智叔的圈中好友連日發文懷念他，呂良偉留言：「丁力與祥貴四十多年的情誼永存人間！」吳啟華表示：「只願他們去到另一個更好的世界。」

　　今期《東周刊》報道智叔的兩名兒子不靠父母光環，憑自己的實力和努力默默發展音樂事業，秉承父母低調作風。智叔兩子均熱愛音樂並於澳洲留學回港，二人均有開設Youtube頻道發表音樂作品短片。26歲長子文哲擅玩電子音樂，一身迷幻音樂人姿態，去年成功在網上眾籌6千多澳元出碟。22歲二子文信有兼任幕前演出及幕後製作，曾與鄭中基、郭偉亮等歌手合作，不過眾人沒發現文信是智叔之子。

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