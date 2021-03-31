坦言娛樂圈常有風波 ﻿譚詠麟﻿﻿唔擔心「燈死」姜濤﻿

譚詠麟（阿倫）日前公開發文讚姜濤，網民擔心姜B會被校長的「燈神」威力「燈」死，阿倫昨現身時仍撐姜濤可能一點就明，自稱之前讚過鄧紫棋和陳奕迅都跑出，而對於兩人近日涉風波，校長指娛樂圈一定有風波，直言：「死唔去嘅，死而不僵（姜）！」



譚詠麟（阿倫）昨穿着西班牙運動品牌的波鞋出席港台足球節目活動，阿倫日前在社交網大讚姜濤回應被無線惡搞一事表現大方得體，他笑謂少見後生仔這麼識諗、EQ拍得住他。至於無線在記者會中惡搞姜濤，他說只為開心而搞笑，覺得姜濤不會放在心，但他的粉絲一定放在心，希望他們不要諗埋一邊。



問到讚完姜濤後有沒有留意網民的反應？阿倫說很多人和自己的意見不一樣，他不想看，在2019年中已刪除面書帳戶。有網民擔心姜濤被他「燈死」，他笑笑口說：「傻嘅，睇克勤做得幾好，可能大器晚成，姜濤可能一點就明。之前讚過鄧紫棋及陳奕迅，結果他們都跑出，你哋又唔講？（鄧紫棋及陳奕迅最近好多風波？ ）風波一定有，否則不會叫娛樂圈，這麼容易燈死，就會燈死好多人，死唔去嘅，死而不僵（姜）！」



對於「新疆棉風波」引發藝人紛紛表態與品牌割席，阿倫笑謂這些政治化的問題應該問政治人物，問他把鬼！但他不認同網民燒波鞋的做法，認為不穿的話可以捐給其他人。



另外，阮小儀、MIRROR成員呂爵安及黃奕晨主持的節目《考有Feel》下周一播出，小儀日前在社交網上載數張花絮照，並寫道：「嗱！有圖有真相！連姜濤都咁勇猛，我拍攝時小小瘀，係預咗㗎啦！」只見姜濤完全放下偶像包袱玩到頭髮亂了，更恍如喪屍一樣襲擊ERROR的阿Dee，Fans即笑指是「狂濤出沒」。



