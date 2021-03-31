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關智斌呻傳聞令朋友唔敢埋身

2021-03-31 列印
■關智斌與陳凱琳出席活動。
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　　關智斌（Kenny）與陳凱琳昨日出席活動，問到Kenny可有關心好友張致恒的經濟？他說：「佢喺社交平台已經回應，我唔想再加多句啦！（可有叫佢還錢？）冇特別去問，唔記得！等佢處理自己啲事先，作為朋友只可以畀空間佢。」

　　對於有傳身邊出現靚仔董事潘家鏗，Kenny表示這方面不回應，「我成日上堂又做健身，一班十幾人，回應唔到咁多，不如你問番報料嘅人。（感情生活如何？）我冇感情生活，朋友都唔敢埋我身啦。」

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