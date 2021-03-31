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麥貝夷爆男友濫交被當傻瓜

2021-03-31 列印
麥貝夷爆男友濫交被當傻瓜
■麥貝夷爆男友偷食，翟威廉（圖）無辜中箭。
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　　麥貝夷突在社交網自爆被男友當傻瓜，「今天才知道，你性伴侶的數量多得驚人，然後你對外說的就都是我主動，你完全沒有做任何事情讓我們開始，也從沒有挽留我，原來疼愛和照顧都是演出來的，還把我當傻瓜一樣告訴別人。」字裏行間除怒轟男友偷食外，也暗示昨日是男友生日，令曾傳緋聞兼同日生日的翟威廉「中箭」，翟威廉接受訪問時否認是當事人，且不欲多作回應。麥貝夷其後再在社交網發文說會好好反省，並努力做好自己。

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