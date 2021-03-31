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被要求即席彈琴險被考起　陳卓賢讚新歌MV好用心

2021-03-31 列印
■Ian大讚新歌MV拍得好用心。
■Ian今次的新歌講少男情懷，冧爆粉絲。
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　　MIRROR「創作擔當」陳卓賢（Ian）日前推出今年第一首個人新歌《DWBF》，今次Ian一改「陳式情歌」風格，以甜蜜冧歌打響頭炮，新歌《DWBF》意即「Don't Wanna Be Friends（不想只當朋友）」，講述少男少女在友達以上、戀人未滿階段，既期待又怕受傷害的心路歷程。

　　日前Ian為新歌拍攝MV，團隊特地搭建了溫馨而復古的六角形房間，他大讚製作用心，又指360度拍攝效果有趣；不過向來多才多藝的他，竟被一場彈琴戲碼考起：「導演想我喺間奏時彈琴，於是我就即刻聽吓首歌，臨時彈出嚟！嗰下都幾大壓力。」

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