教女沙灘片石捉蟹仔 郭富城化身Chok龍友影老婆









郭富城（城城）自拍畢內地電影《我的爸爸不一樣》後便一直留港陪家人，早前仲拖太太方媛（Moka）去銅鑼灣睇畫展，逗留兩個鐘就「掉低」7位數掃走7幅靚畫！未有工開的城城近日盡情享受天倫樂，日前Moka亦於微博晒一家四口春遊照。深明身教的重要性，城城陪住兩個寶貝女都刻意轉玩低消費活動。早前下午，《頭條日報》記者撞到郭氏一家喺淺水灣石灘捉蟹仔，其間城城Chok爆表演片石，仲耐心教3歲大女Chantelle片O添，之後又踎低幫老婆影靚相，一人服侍3個女人真



係忙！採訪：張詠森



日前，「城嫂」於社交網分享出遊相，除了母女去水族館睇「Nemo」外，仲晒出「大寶」Chantelle和即將2歲的「二寶」Charlotte同爸爸一齊去捉蟹的溫馨照，而當日《頭條日報》記者也在場全程直擊。當日下午5時許，城城拖住大寶從停車場步行到淺水灣沙灘附近的石灘，而太太與工人姐姐就「的」住二寶緊隨其後，唔只兩個寶貝以「孖妹Look」，穿公仔白Tee襯牛仔褲、紮孖辮兼戴心心太陽眼鏡遮樣，郭氏夫婦也一身Sporty Look孭情侶LV袋。



影慣影熟



甫抵達石灘，工人姐姐先幫「小主子」摺起褲腳，Moka即刻低頭忙住搵蟹仔，而貪玩的城城就執了幾塊石仔，並於囡囡面前Chok爆表演片石，拎住個桶仔企喺旁邊的大寶睇到眼定定，城城見狀即彎腰揀塊靚石畀囡囡玩，點知耐心講解完一輪，大寶接過石仔即「捩」手丟落地，逗得城城哈哈大笑！隨後，天王城城又踎地陪女捉蟹，Moka在旁舉起手機影花絮；未幾眾人移師隔離沙灘繼續玩，兩公婆在夕陽下頭貼頭Selfie之餘，城城仲化身「龍友」踎地幫坐喺大石上的Moka低炒影靚相，見其手法純熟，估計都係被老婆訓練有素。玩足一小時，臨走前城城仲帶囡囡去食雪糕，用普通話問囡囡，「要不要吃冰淇淋?」，大女即大聲用奶音答，「要。」其間發現記者都主動打招呼，又問記者「要唔要食啲嘢飲啲嘢呀?」真係暖意又窩心呀！



見城城咁Nice，記者上前搲水吹，讚兩位囡囡好乖，城城答:「乖㗎。」問囡囡係咪成日困喺屋企好悶所以帶出嚟放電?城城好腼腆咁話:「成日都要㗎啦。」之後再問工作問題，佢話而家拍緊廣告，籌備緊拍電影，卡士就唔講住嘞，留心問答環節，城城邊答邊兩手捉住背囊帶又腳踢踢，好似小學生放學咁，勁得意。