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拍《不日成婚》牀戲零避忌 ﻿衛詩雅陳家樂﻿﻿被誤當曾拍拖﻿

2021-04-01 列印
■身兼該片策劃的詩雅，否認有份提議家樂任男主角。
■多得老闆楊受成及導演陳茂賢，詩雅和家樂今次順利合作。
■拍照時見詩雅嬲嬲豬，她即投訴畀家樂激親。
■戲中詩雅和家樂演一對經常打打鬧鬧的情侶。
■由於詩雅和家樂拍親熱戲冇避忌，令工作人員誤會兩人曾拍拖。
■家樂跟連詩雅去年被指合作遊戲節目撻着。
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　　衛詩雅跟陳家樂向來老友鬼鬼，最近在英皇電影《不日成婚》中再度合作，詩雅更首度以策劃身份參與製作，但她笑指沒提議搵陳家樂做男主角，而是導演陳茂賢看到兩人私下相處覺得好啱角色關係。他們又自爆因太老友，拍牀戲都零避忌，連工作人員都開盤估兩人曾經拍拖。不過，兩人對婚姻態度剛好相反，近期跟連詩雅傳出緋聞的家樂坦承恨結婚，反而詩雅會選擇不婚。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 髮型：[email protected](詩雅)、Kenrick Siu(家樂)

化妝：Miko Wong(Cyrus Lee Team)(詩雅)、Khaki Yan(家樂) 服飾：英皇珠寶、Initial(詩雅)、Polo Ralph Lauren(家樂)

場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店

　　身為策劃的詩雅，最初沒有想過搵陳家樂演男主角，「佢拎嘢畀我，我哋喺導演面前有啲交流，導演就話戲裏面對couples相處方法就好似我同佢現實咁樣，話睇吓家樂哥有冇期（陳：嘩！你幾衰格o依家！）參演吓啦！但係佢個期都難就㗎！全部演員、工作人員都要就番佢個期！好多謝你呀！」

　　訪問時，兩人互窒鬥嘴，詩雅坦承相處方式有助投入演出，她更自爆：「我哋有啲小動作、相處，有場叫做牀戲，完全冇避忌，佢哋就覺得你哋一定曾經一齊過！（陳：佢哋開埋盤，但係佢哋輸晒囉！我哋梗係冇一齊過啦！）反而如果一齊未必咁樣。」

　　戲中兩人飾演拍拖同居多年情侶，但對婚姻態度分歧鬧出不少笑話，不過現實中兩人對婚姻態度剛好相反，恨結婚的竟然是家樂，「我係期待美滿婚姻，可能我幾鍾意有人喺我隔離一齊生活，經歷每件事都會想有呢個人喺度。（唔似角色「阿佳」咁驚？）其實驚咩呢？！我又唔覺！我係幾年前已經好想有家庭，好想有小朋友，好期待呢件事。（搵到好對象先咁諗？）唔講，哈哈！我見到同學仔帶住小朋友去踢波，呢件事係幾開心，我自己都期待，但都要工作穩定先會諗。」反而詩雅好驚結婚，「我想像唔到同一個人相處咁多年，我見到啲couples嗌交令我對婚姻有恐懼，點解要咁辛苦，呢點我諗唔通。」

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