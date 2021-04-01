化妝：Miko Wong(Cyrus Lee Team)(詩雅)、Khaki Yan(家樂) 服飾：英皇珠寶、Initial(詩雅)、Polo Ralph Lauren(家樂)
場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店
身為策劃的詩雅，最初沒有想過搵陳家樂演男主角，「佢拎嘢畀我，我哋喺導演面前有啲交流，導演就話戲裏面對couples相處方法就好似我同佢現實咁樣，話睇吓家樂哥有冇期（陳：嘩！你幾衰格o依家！）參演吓啦！但係佢個期都難就㗎！全部演員、工作人員都要就番佢個期！好多謝你呀！」
訪問時，兩人互窒鬥嘴，詩雅坦承相處方式有助投入演出，她更自爆：「我哋有啲小動作、相處，有場叫做牀戲，完全冇避忌，佢哋就覺得你哋一定曾經一齊過！（陳：佢哋開埋盤，但係佢哋輸晒囉！我哋梗係冇一齊過啦！）反而如果一齊未必咁樣。」
戲中兩人飾演拍拖同居多年情侶，但對婚姻態度分歧鬧出不少笑話，不過現實中兩人對婚姻態度剛好相反，恨結婚的竟然是家樂，「我係期待美滿婚姻，可能我幾鍾意有人喺我隔離一齊生活，經歷每件事都會想有呢個人喺度。（唔似角色「阿佳」咁驚？）其實驚咩呢？！我又唔覺！我係幾年前已經好想有家庭，好想有小朋友，好期待呢件事。（搵到好對象先咁諗？）唔講，哈哈！我見到同學仔帶住小朋友去踢波，呢件事係幾開心，我自己都期待，但都要工作穩定先會諗。」反而詩雅好驚結婚，「我想像唔到同一個人相處咁多年，我見到啲couples嗌交令我對婚姻有恐懼，點解要咁辛苦，呢點我諗唔通。」