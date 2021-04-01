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否認私下接Job與華納反面　許廷鏗自爆獲星夢邀回巢

2021-04-01 列印
■許廷鏗否認與華納不歡而散，強調是合約完結分開。
■許廷鏗奪「叱咤男歌手金獎」後，身價上升。
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　　有傳前「華納一哥」許廷鏗奪得「叱咤男歌手金獎」後恃紅生驕，私下接Job激嬲華納最終不歡而散。許廷鏗昨日為品牌拍宣傳片，是他回復自由身後第一炮自己接工作，承認得男歌手獎後身價穩步上揚。

　　許廷鏗否認與華納不歡而散及提早放他走，他說並非大家想像中這麼juice，是完約有新開始，他感激華納多年來的栽培，私下接Job不是事實也不作回應，更沒有去台灣發展過冷河一事，叫大家不要太多猜測。是否羽翼長成自立門戶？許廷鏗稱可能性好大，亦不排除與唱片公司簽約。許廷鏗透露目前有多家公司招手，舊唱片公司星夢是其中一家，他強調不是「價高者得」，而是大家要有共同理念。

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