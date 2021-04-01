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智叔二仔貼文感謝各屆慰問：我好幸福

2021-04-01 列印
■智叔二仔文信（右）發文感謝朋友的慰問，左為鄭中基。
■智叔、敏兒一家四口，感情十分要好。
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　　兩屆金像男配角廖啟智於周日（28日）不敵胃癌病逝，終年67歲。智叔的太太陳敏兒日前現身時表現平靜，還不忘慰問在場追訪的傳媒。而智叔的二仔文信昨日凌晨也在社交網限時動態發文，首度就爸爸離世開腔，他強調自己沒事，叫大家放心，並感謝大家對爸爸關心及愛戴，文信留言：「收到好多窩心嘅message（真係好多。陸續回覆）感謝大家嘅關心同對我爸爸嘅愛戴。放心！我冇事！我會好好休息，慢慢梳理情緒，大家唔使擔心，再次多謝大家嘅愛，我好幸福！」

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