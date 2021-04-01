香香挺巨肚跳大媽舞 栢芝跑沙灘為大肚闢謠

岑麗香（香香）為老公Joshua（強強）懷第二胎，預產期為五月，香香已為腹中的B仔取乳名「小腰果」。一向注重健康的香香挺着巨肚仍要做運動，她在社交網上載跳舞片，身在戶外的她笑言是享受着陽光跳「大媽舞」！影片中見身穿黑色連身衫褲的香香已經腹大便便，不過跳起舞來相當忘我，肥肚不肥人的她手腳十分靈活。



另外，近期忙於參加內地真人騷的張栢芝，傳出四度懷孕，不過栢芝曾說過有三個兒子已足夠，暗示無意再生，日前又在社交網分享參加了在三亞舉行的馬拉松沙灘跑5公里片段，由於身穿緊身的運動衫褲，腹部仍見微凸，但跑姿輕鬆，疑似用行動闢謠。



