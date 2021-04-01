MIRROR騷加至六場 Edan盧瀚霆擔心「攰死」 姜濤自認朋友唔多冇「飛債」

《MIRROR“ONE & ALL”LIVE 2021》在宣佈加開兩場後，門票仍供不應求，適逢政府放寬演唱會入座率至75%，MIRROR昨在社交平台宣佈不但加推門票，更終極加開一場，門票今日開售。姜濤、呂爵安和盧瀚霆昨日分別出席不同活動，對於加開尾場，姜濤坦言朋友不多無「飛債」，盧瀚霆則頻接到多年沒見的中小同學電話要求幫手撲飛。



因應政府放寬表演場所入座增至75%，MIRROR演唱會隨即加推580元及380元門票，並加開5月11日最後一場，所有門票於今日開售。姜濤昨日出席「人生照相館」開幕禮，獻唱了三首歌，談到看似消瘦不少，他笑言感謝化妝師令腮骨重現，但仍未達到經理人花姐的要求，皆因去年到台灣拍劇時暴肥的8公斤仍未減掉，至今仍未達到夠膽上磅的狀態；問是否打算騷肌？他笑說：「我聽Jeremy話，留待明年有機會開紅館再騷！屆時我會表演樂器，（牧童笛？）不是啦！個樂器好大㗎，大過我個人。」姜濤慶幸演唱會再加一場，自認沒「飛債」，因朋友不多，父母想捧場但要視乎去年中風的爸爸康復程度。



此外，姜濤多謝譚詠麟有留意MIRROR，不擔心被「燈死」。他說：「有人讚就開心！況且我不太信邪！（想上TVB節目？）任何節目都想參與！（想跟譚詠麟合作？）如果有機會當然樂意，父母有聽他的歌，我細個都聽過。（馮盈盈又話想跟你合作真人騷。）我知她是誰，有合照過，（網民批評她抽你水！）不會，我們不是特別厲害，不要老是說別人抽我們水啦！」此外，姜濤和Stanley踩過界為品牌設計獨一無二旅行袋，並應邀出席旗艦店VIP私人派對。



姜濤唔擔心畀譚詠麟燈死



同日，MIRROR成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）各有活動，Anson Lo打頭陣於中午為商場拍宣傳照，他說近兩星期成員各有各忙，視為演唱會綵排前最後衝刺。對演唱會再加場，Anson Lo強調是尾場，擔心體能上支持不到一連六場，跳唱佔九成好吃力，會愈做愈殘，觀眾也不好受。他指久沒見面的中小同學來電撲飛，因內部認購有限，他幫完家人後已幫不到朋友，知道門票炒賣，呼籲大家別買「黃牛飛」以免助長炒高價。



Edan引300「爵屎」逼爆旺角



而Edan就到旺角出席奶茶活動，吸引逾300「爵屎」捧場，更全場大合唱《E先生連環不幸事件》，場面墟冚！Edan直言喜出望外，認為MIRROR很久沒有公開活動，Fans「餓」了很久才特別熱情。Edan自言「飛債」不多，但更擔心應付六場演唱會會「攰死」。提到姜濤預告表演樂器「挑機」，Edan笑說：「驚喜定驚嚇先？哈哈！我屆時會自彈自唱《E先生》，現在已少了反白眼，會練習表情管理。」Edan透露在港版《大叔的愛》有除衫戲，一度練出腹肌，現在已「打回圓形」，若他日練成不介意除衫彈琴。笑問會否與Anson Lo即場咀嘴？Edan笑說：「我OK呀！咀嘴不用練，唔知花姐畀唔畀喎！」他又自爆兩人在《大叔》中加了激咀戲，由蜻蜓點水變成四唇交疊，「我益咗佢啦！阿媽都戥我蝕底呀！」



另外，《RubberBand Ciao 2021》四場音樂會，由於入座率提高至75%，有關門票將於今日起全數公開發售。