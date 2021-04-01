拍拖後首度合體谷定情劇 陳卓賢獲女友大讚好Sweet

ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》昨日舉行宣傳活動，陳卓賢（Ian）、盧慧敏（Amy）、黃定謙、太保、吳家麗及葉童等都有出席。Ian跟Amy戀情曝光後首次公開露面，兩人大方談及戀情，Amy更大讚Ian好Sweet，Amy又提到拍攝時獲台前幕後照顧。問到Ian如何突圍抱得美人歸？他笑笑說：「都冇，因拍攝嘅相處係真實，自自然然就喺埋一齊。」



太保及吳嘉麗被問到無線明珠台52年來首次不轉播奧斯卡頒獎禮，他們都表示沒留意，但吳家麗認為有興趣的人仍可網上看直播。另外，提到廖啟智日前因胃癌離世，吳家麗多年前於無線與智叔合作拍劇，大讚他表現專業為人隨和，「佢有好多作品留畀大家，呢個亦都係演員唯一可以留低嘅嘢。」



明顯變肥的沈殷怡表示近期工作都於錄影廠內，沒太多戶外活動，加上食消夜是她給自己工作上的獎勵，所以重了約7磅，已計劃減肥。