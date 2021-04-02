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許廷鏗露膝頭挑戰性感新底線

2021-04-02 列印
■許廷鏗自言個人的性感底線已打開。
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　　許廷鏗昨日出席商場活動，提到他最近接拍了啤酒廣告，問是否回復自由身後尺度也放寬了？許廷鏗笑言：「這是打破了我的框架，有網民也說我之前拍涼茶廣告，現在連鬼佬涼茶也拍了。（去得盡些的話會接些甚麼工作？）我也不知，但夏天來了，客戶想我夏日一點，我從未試過的底線是幕前穿短褲，見到膝蓋也感尷尬，以前見到腳眼已覺得性感，現在將性感底線打開。（那泳衣或內褲廣告能接受嗎？）看怎樣拍，潛水衣可能容易些，現在歌迷也說鍾意我有不同形象，這也是一種動力。」

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