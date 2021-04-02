封中島美嘉做「女神」 ﻿Manson揀女友﻿﻿最緊要瘦﻿

Manson（張進翹）參加完《全民造星III》後，最近推出首支新歌《今天我不想做嘢》。他認為參加《造星》就似上了一個人生精讀班，令他認清要行音樂創作路線，新歌由他親自創作，正好反映當時正準備參賽心情。自問不是「男神」的他，「女神」則是日本才女中島美嘉，連揀女友都受對方影響以瘦行先。



撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 化妝：@carmencmakeup_cc



場地：Comfort Soul 共享·舒釋



對於參加《造星III》，Manson形容是上了個「人生精讀班」，「同咗好多唔同人合作，亦有唔同導師指導，又喺短期內有好密集表演機會，呢啲機會可能要儲好多年先得到，o依家就有機會畀你磨練，係一次千載難逢經歷，而且收集咗好多支持自己嘅人，同埋一班Manliens（粉絲專屬名稱）。」



想同二汶合作



比賽後，Manson更加清楚要行創作歌手路，「我會keep住創作音樂，無論係busking或者Live騷，用音樂表演都想做，當然都希望拍到電影或者其他表演藝術嘅形式，但重心多啲喺音樂上面。希望年尾可以出到一隻EP，會有5、6首歌，自己創作之外，都期待同其他音樂人，譬如同（林）二汶老師合作。」講到在芸芸創作中揀了《今》做第一首派台歌，因代表了新階段開始，「我會形容喺農田清空完係一個新階段的自己，呢首係好直接誠實嘅作品，好想分享畀喺努力過程覺得攰嘅人。」原來創作源於電影，「由『鶯鶯燕燕翠翠紅紅融融洽洽』 呢句大家知係電影《唐伯虎點秋香》入面一句詩開始。」笑他抱住「對穿腸」心態去寫，他也認同，「係呀！哈哈！以前寫歌會覺得要寫啲好有意思嘅嘢，今次好似砌拼圖咁慢慢砌出嚟，由我好喜歡嘅電影對白開始出發。」



談到被封「男神」，Manson就不敢當，但提到「女神」中島美嘉他即心心眼，「第一次畀佢觸動係聽《FIND THE WAY》，雖然嗰時聽唔到佢意思係乜嘢，但係喺佢聲線當中感受到佢嘅力量，好吸引同感動到我，之後開始留意佢嘅作品，跟住佢演戲，改變咗我好多嘅作品《NANA》。」他承認揀對象都要似「女神」，「我鍾意瘦嘅女仔都關中島美嘉事。」



