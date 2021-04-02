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周嘉洛傳調離《愛‧回家》坦言唔捨得

2021-04-02 列印
■周嘉洛與林凱恩互相取笑。
■《愛·回家》一眾演員在愚人節出席活動。
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　　周嘉洛和林凱恩昨日出席《愛·回家之開心速遞》宣傳，愚人節周嘉洛被眾藝員玩，事緣他用真雞蛋擲向劉丹胸前，丹爺扮咳，嘉洛被責問為何用真蛋？事後嘉洛解釋其實是一早設計好。

　　有指他將調離《愛·回家》，取代王祖藍拍古裝劇，訪問時林凱恩也稱他為「嘉洛爺」。嘉洛表示收到公司通知拍古裝劇，但暫時未知幾時，他未搵監製了解，以及未有機會與祖藍傾偈。說到祖藍看好他，他指祖藍隨便講，心態上不會太大期望，但會盡力做好。他稱加入《愛·回家》5年，未知會否調離，若離開會不捨，他又與林凱恩互相取笑對方想有新歡。

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