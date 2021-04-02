  • 2021年4月2日 星期五
  • 27º
  • 79%
熱門： 倫常命案黃埔魯振順張國榮黎智英

日報新聞 > 娛樂

長瀨智也離巢 孖TOKIO隊友最後演出　　　日本組合TOKIO成員長瀨智也前日約滿尊尼事務所，有指他會退居幕後，前日他在離隊前跟三名隊友城島茂、國分太一和松岡昌宏最後演出節目《TOKIO KAKERU》，並發表畢業宣言，「真的很長時間得到各位的關照，今日從《TOKIO KAKERU》畢業，能與各位創造事情很快樂，而我一直都想與大家一起愉快地工作。」

2021-04-02 列印
■長瀨智也離隊，前日發表畢業宣言。
■長瀨智也與TOKIO隊友錄最後一集節目。
Previous Next

　　隊友國分太一在網上撰長文交代TOKIO新動向，並指與長瀨會再遇，「即使道路不同，我們的堅持不會變，只要繼續走下去總會偶遇，到時我們再一起唱自己創作的歌！」國分太一又感謝已故的Johnny喜多川社長。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd