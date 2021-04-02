唐唐貼赤膊照留言「想你了」 張國榮離世18年 阿Sam憑歌寄意：珍惜香港

張國榮（哥哥）18年前的愚人節離世，每年4月1日哥哥的忌辰，各地的「哥迷」都會以不同形式懷念偶像。其摯友唐鶴德（唐唐）多年來每逢忌辰都上載舊照表達思念，昨凌晨貼出「哥哥」赤膊的笑容滿面照片，留言：「想你了」。而哥哥生前的好友許冠傑、張智霖、莫文蔚及李克勤等昨晚參與網上音樂會《想你．張國榮》演出，一齊獻唱哥哥的金曲，與「哥迷」在此特別日子一同懷念哥哥。



昨日是張國榮逝世18年的忌辰，「健康•旦」獲哥哥前經理人陳淑芬及唐鶴德（唐唐）應允，由鄭丹瑞（阿旦）與製作人蕭潮順合作舉辦全球免費線上音樂會《想你．張國榮》來記念這位一代巨星。並邀得許冠傑（Sam）、莫文蔚、張智霖及李克勤分別唱出哥哥生前的經典名曲，藉此向全球「哥迷」發放正能量，還有來自美國的無伴奏人聲樂團（A Cappella）Metro Vocal Group參與演出。



克勤自爆獲哥哥袋錢入袋



音樂準時在晚上7時半播出，浸大交響樂團演奏以哥哥一曲《明星》作為序幕。打頭陣演出的莫文蔚穿上全白色閃石長裙獻唱哥哥的經典名曲《春夏秋冬》及《怪你過份美麗》。而李克勤就接力唱第二棒，他選唱了哥哥的《想你》及《為你鍾情》。主持人鄭丹瑞早前致電邀請李克勤演出這次音樂會時，克勤在電話中指出，最難忘是在哥哥「封咪」期間，曾與他唱卡拉OK，哥哥向克勤示範演唱《大會堂演奏廳》，更教路說：「其實歌係可以咁樣唱嘅，唔一定要用你嗰個方法唱嘅！」克勤坦言「袋好多錢落我袋」。而張智霖就獻唱了哥哥的《風繼續吹》及《風再起時》。



壓軸出場的「歌神」許冠傑獻唱《沉默是金》、《有誰共鳴》兩首哥哥的經典金曲外，在唱出《珍惜》前表示：「作為一個張國榮的好朋友，接下來這首歌，我希望代表他送給多年來都喜歡Leslie（哥哥）的全球『哥迷』，希望大家珍惜香港這塊福地，更加要珍惜Leslie這位聲色藝俱全的歌手。」此外，昨晚音樂會於網上籌得款項將不扣除開支，全數捐贈「惜食堂」幫助有需要人士。



疫情無阻「哥迷」悼念偶像



疫情無阻「哥迷」對偶像的思念，在哥哥墮樓、位於中環的酒店門外，整日人流不絕，一直維持半百人數到場送上鮮花、公仔及食物悼念，更有父母帶同小朋友到場向偶像獻花。



哥哥生前經理人陳淑芬與兒子家豪、連炎輝及前助手Kenneth，昨日到寶福山探望哥哥；內地、台灣、日本、韓國、越南等地「哥迷」因疫情關係未能來港，但不忘越洋送上鮮花和紙鶴，寶禪堂內一片花海。



不少藝人均發文緬懷張國榮（哥哥），劉嘉玲貼出《阿飛正傳》的劇照悼念故友，曾合演《色情男女》的舒淇轉載「哥哥」片段悼念。