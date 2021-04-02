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AK晒子彈腹肌親解黑面之謎 姜濤試食怪味雪條輕鬆過關

2021-04-02 列印
■左起：193、肥仔、姜濤及Frankie玩遊戲試食怪味雪條。
■AK在新歌MV內大晒腹肌，認真搶鏡。
■MIRROR成員拋開偶像包袱，玩遊戲異常投入。
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　　ViuTV新節目《考有Feel》下星期一、二（5及6日）播出首兩集，MIRROR及ERROR全員出動，加上沈殷怡及練美娟等齊玩遊戲挑戰「五感」。其中姜濤、肥仔等試食怪味三層雪條，肥仔率先估中第一層是豆豉鯪魚味，但答題時忘記先撳鐘，姜濤即撳鐘奪去答題權，先拔頭籌得分。開始搶答雪條第二層口味時，姜濤在眾人仍試味之際，已撳鐘估中是午餐肉口味，再次成功得分，他得戚笑言：「以前肥仔嗰陣食太多！」之後姜濤自信滿滿搶答第三層口味，可惜答錯被肥仔搶回一分。

　　此外，MIRROR成員江𤒹生（AK）今年首支個人歌曲《黑之呼吸》日前面世，今次更獻出第一次，在鏡頭前大晒子彈腹肌，坦言好緊張。AK還自言與「黑」有緣，除了皮膚黝黑外，也常被指「黑面」，他坦言不笑時樣子惡、很易被誤解，但只要知自己做甚麼就夠了，亦藉歌曲提醒聽眾，保持內心最純真的想法，誠實做自己。
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